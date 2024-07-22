شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع بيراميدز في التاسعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 19.68 مليون يورو.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بضرورة حصد الفوز الليلة لتعزيز فرصهم بالتتويج بالدوري، ويستعيد المارد الاحمر جهود محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور فى لقاء الليلة بعد غيابهم عن لقاء الألومنيوم بكأس مصر للراحة فيما يستمر غياب على معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولى للإصابة وكريم الدبيس وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا للتواجد مع المنتخب الاوليمبى في أولمبياد باريس.

وفي المقابل، طالب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه باستعادة عروضهم القوية وتحقيق الفوز على حامل اللقب من أجل الاقتراب من حلم التتويج بالدوري للمرة الاولى فى تاريخهم، ويستعيد بيراميدز جهود نجمه رمضان صبحى بعد انتهاء الإيقاف.

ويضع كرونسلاف يورتشيتش آمالا عريضة على لاعبيه المتألقين ماييلى ومصطفى فتحى ومهند لاشين وفخري لاكاري ووليد الكرتى وبلاتى توريه وأحمد الشناوى لتحقيق الفوز على الأهلى الليلة.