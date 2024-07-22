شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن البعثة المصرية فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة المصرية للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التي تقام ببايس الشهر الجارى، وتستمر حتى منتصف الشهر المقبل، حيث يقام حف الافتتاح على نهر السين.

نرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن البعثة المصرية في الاولمبياد..

س: موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية وحفل الافتتاح؟

ج: تقام دورة الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بينما يقام حفل الافتتاح يوم 26 يوليو في العرض الذي يستمر لمدة 3 ساعات و45 دقيقة، وسيقام لأول مرة خارج الملعب الرئيسي، ويستعرض وفوداً من الرياضيين لمسافة تزيد عن 6 كيلومترات على متن 85 قارباً.

س: كم عدد اللاعبين المصريين في أولمبياد باريس؟

ج: تشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية في أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعباً.

س: كم لعبة تشارك بها مصر في منافسات الدورة الأولمبية؟

ج: تشارك مصر في عدد 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، و هي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشرا.

س: متى تغادر الوفود الى باريس للمشاركة في الأولمبياد؟

ج: بالفعل غادر أول فوج من المشاركين في الدورات الأولمبية إلى باريس، وغادر أمس الأحد، على أن يغادر الفوج الثانى غدا، الثلاثاء، وتتوالى مغادرة الأفواج، فيما يغادر الفوج الرسمي يوم 25 يوليو.

س: ما موعد المباراة الافتتاحية للمنتخب الأولمبى في باريس؟

ج: يبدأ المنتخب الاولمبى منافساته في دورة أولمبياد باريس الأربعاء فى السادسة مساءً.

س: ما التوقعات بالميداليات المنتظر تحقيقها في باريس؟

ج: من المنتظر أن تحقق البعثة المصرية في باريس من 6 إلى 10 ميداليات أولمبية.

