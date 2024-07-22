شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق منافسات فراعنة القوس والسهم فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فراعنة القوس والسهم منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 يوم 25 يوليو الجارى لتسبق حفل الافتتاح بيوم واحد، حيث يقام فى نهر السين يوم 26 من نفس الشهر الحالى .

وجاءت بداية منافسات القوس والسهم كالتالى:



10:30 صباحا (القوس والسهم) جنى علي - المرحلة الترتيبية فردي السيدات

3:15 عصرا (القوس والسهم) يوسف طلبة - المرحلة الترتيبية فردي الرجال

وتطمح البعثة المصرية فى زيادة عدد الميداليات الأولمبية بالنسخة القادمة باريس 2024، فى ظل المشاركة بأكبر بعثة فى تاريخ الفراعنة بواقع 148 لاعبا ولاعبة.

ويحمل علم مصر فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو فى الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.