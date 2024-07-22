شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 22 يوليو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، جلسات نفسية لـ رمضان صبحي لتجهيزه لمواجهة الأهلي اليوم، ميكالى يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبى أمام الدومينيكان فى أولمبياد باريس .

اتحاد الكرة يخطر الأندية بإقامة مباريات دور الـ16 لكأس مصر بحضور جماهيرى

قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر بحضور الجماهير، بعدما أقيمت مباريات دور الـ32 بدون جمهور، وهو ما تم إخطار الأندية به.

جلسات نفسية لـ رمضان صبحي لتجهيزه لمواجهة الأهلي اليوم

حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على عقد عدة جلسات مع رمضان صبحى لاعب الفريق العائد بعد رفع الإيقاف عنه من قبل منظمة مكافحة المنشطات، بعد ثبوت براءته مما نسب إليه بوجود تلاعب فى إحدى عينات التحاليل. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، الاثنين، بعد الفوز على الداخلية التي أقيمت أمس الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

انتشر رجال الأمن باستاد الدفاع الجوي استعدادا لتأمين لتأمين مباراة بيراميدز والأهلي في التاسعة مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الحادية والثلاثون بالدوري الممتاز.

يخوض منتخب رجال كرة اليد ، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، مواجهة قوية أمام اليابان ودياً غدا، الثلاثاء، فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل.