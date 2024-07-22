شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز والأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب كل محبى وعشاق الساحرة المستديرة مواجهة الأهلى أمام بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويتواجد بيراميدز فى المركز الأول بجدول ترتيب الدورى بعدما 14 انتصارًا تواليًا في الدوري المصري قبل أن يخسر من الأهلى بثلاثية مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة، ليفتش عن رد الاعتبار فى لقاء الليلة للتمسك بحظوظه في التتويج بالدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه.

بينما يتواجد الأهلى فى المركز الثانى بعدما حقق 14 انتصارا متتاليا فى الدوري المصري ليعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة، لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



جدول ترتيب الدورى

جدول ترتيب الدوري المصري

وفاز الأهلى على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر بيراميدز من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة.

الأهلي نجح في التغلب على بيراميدز في مواجهة الدور الأول التي لعبت قبل 10 أيام بعدما فاز عليها بنتيجة 3 / 2 ، ويسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على البطولة وحصد الدرع رقم 44 في تاريخه رغم المنافسة الشرسة من بيراميدز هذا الموسم.

بينما يتطلع بيراميدز إلى تصحيح أوضاعه بعد الخسارة في مباراة الدور الأول من الأهلي، ويرغب في خطف نقاط المباراة الثلاث خلال مباراة اليوم، مستغلا أن المباراة على ملعبه، وسيكون الحافز لدى لاعبيه مختلف في تلك المرة والتعلم من أخطاء المواجهة الأولى.