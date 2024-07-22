شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأساطير بين الأهلي والزمالك فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مهرجان العلمين الجديدة إقامة مباراة كرة قدم باسم "ماتش الأساطير" للاعبي قدامى الأهلي والزمالك، وذلك ضمن برنامج المهرجان الذي يتضمن فقرات فنية ورياضية مختلفة.

موعد مباراة الأساطير

تقام مباراة الأساطير الخميس المقبل بمدينة العلمين الجديدة، ويشارك فى اللقاء المرتقب كوكبة من نجوم القطبين السابقين.

كما يشهد مهرجان العلمين تعاونا بين إدارة المهرجان الشركة المتحدة، ووزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية مجانا للمواطنين في العلمين.

من جانبه، قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة كل عام تحاول تنمية المهرجان كل سنة عما قبلها، وهذا العام تم التوسع في الأنشطة بشكل كبير والذي كان يتطلب وجود خدمات صحية، مقدما الشكر للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، لأنه قام بدور تكامل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الخدمة الصحية لمهرجان العلمين، ما شاهدته اليوم من إمكانيات عظيمة قدمتها وزارة الصحة من عيادات متنقلة والإسعاف، ليس فقط تخدم زوار مهرجان العلمين ولكن أيضا تخدم الساحل الشمالي كله.