شكرا لقرائتكم خبر عن موعد منافسات الجودو فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة المصرية للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 26. يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، ومن بينها منتخب الجودو، الذى يشارك بلاعبين فقط هما يسرى سامى، وعبد الرحمن عبد الغنى.



وجاء جدول منافسات الجودو فى اولمبياد باريس بالبطولة كالتالى ..

السبت 27 يوليو

11 صباحا.. يسرى سامى دور الـ 64



الثلاثاء 30 يوليو

11 صباحا ..عبدالرحمن عبد الغنى دور الـ 64

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية في أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعباً يمثلون 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا.