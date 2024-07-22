شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. مصطفى رياض يحتفظ برقم قياسي للفراعنة عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الأولمبي المصري لخوض مباريات بطولة كرة القدم ضمن إطار منافسات دورة الألعاب الأولمبية والتي أسفرت قرعتها عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري ضمن فرق المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخب إسبانيا، ومنتخب أوزباكستان، ومنتخب جمهورية الدومينيكان.

يترأس بعثة المنتخب الأولمبى في باريس اللواء حلمى مشهور عضو اتحاد الكرة، ويرافق البعثة محمد بركات عضو المجلس المشرف على المنتخب.

وتضم بعثة المنتخب كلا من حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا فى حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربى وأحمد سيد عبد النبى ومحمد حمدى فى الدفاع، ومحمد الننى ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.

وخلال ظهور الفراعنة في الأولمبياد، سجل لاعبو المنتخب المصري خلال المشاركة في 36 مباراة 67 هدفًا، وكان أول الأهداف عن طريق حسن علوبة في مرمى بلجيكا بدورة أنتويرب 1920 والذي يعد أول هدف رسمي في تاريخ الفراعنة في أول ظهور خلال مباراة رسمية في الأولمبياد.

ويتصدر مصطفى رياض نجم نادي الترسانة التاريخي قائمة هدافي مصر في الأولمبياد برصيد 8 أهداف.