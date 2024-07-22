أيمن الرمادى يراقب الأهلى أمام بيراميدز اليوم استعدادا لمواجهة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يراقب أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، الأهلى أمام بيراميدز فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم، استعدادا للمواجهة التى تجمعهما 29 يوليو الجارى.

ويبدأ فريق سيراميكا اليوم الاستعداد لمواجهة الأهلى بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد الفوز الكبير على بلدية المحلة برباعية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ31 الدوري العام.

سجل أهداف سيراميكا أحمد القندوسى وصديق أوجولا "هدفين" ونور علاء الدين فى الدقائق 4 و17 و42 و78 على الترتيب.

ويسعى أيمن الرمادى لمواصلة الانتصارات للتقدم أكثر واقتحام المربع الذهبى وإنهاء الموسم بشكل قوى واحتلال مركز متقدم فى الجدول.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 44 نقطة، جمعها من 30 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبو سيراميكا 47 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.