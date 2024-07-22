شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على الجونة بهدف نظيف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الإسماعيلى والجونة المقامة حاليا باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من دوري nile ، بتقدم الدراويش بهدف نظيف.

سجل هدف الإسماعيلى لاعبه محمد دسوقى فى الدقيقة 30 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم عبد العزيز السيد ضد مدافع الجونة.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقي، محمد نصر.

خط الوسط: إيريك تراوري، عمر الساعي، هشام محمد، محمد عبدالسميع.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، مروان حمدي، خالد النبريصي

في المقابل بدأ الجونة اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أحمد محمود، عبد الجواد تعلب، أحمد شوشة، أليو جاتا

خط الوسط: رضا صلاح، عبد الفتاح شتا، سيف شيكا

خط الهجوم: أيمن موكا، أرناود، عبد الله عبادي