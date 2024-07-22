شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. سارة حسنى تسجل أول مشاركة فى الأولمبياد بعمر الـ14 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة المصرية للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، ببعثة قوامها 148 لاعباً ولاعبة، وهى الأكبر فى تاريخ المشاركة المصرية فى الدورات الاولمبية.

ويشارك مع البعثة الثنائى هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة وسارة حسنى لاعبة منتخب السلاح، حيث تبلغ الأولى 16 عاما، وهى المرة الثانية التى تشارك فيها بالأولمبياد، حيث كانت المشاركة الأولى لهنا جودة فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو 2020، بينما تبلغ سارة حسنى 14 عاما، فى أول مشاركة لها مع السلاح فى الدورات الأولمبية.

واستقبل وفد من السفارة المصرية في باريس الفوج الأول من بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وكان في استقبال الفوج الأول من بعثة مصر الدكتور هشام عزت مستشار السفارة المصرية في باريس ومحمد أمين مسؤول المراسم والعلاقات العامة بالسفارة.

ويضم الفوج الأول منتخبات كرة اليد والرماية والملاكمة والغطس والشراع والتجديف والقوس والسهم.

وكانت مقدمة البعثة قد غادرت الثلاثاء الماضي وقامت برفع علم مصر على مقر البعثة في القرية الأولمبية بباريس.