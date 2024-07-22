شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات وزنها ذهب.. 6 لاعبين يرفعون شعار "الغالى ثمنه فيه" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الغالى ثمنه فيه" برهن 6 لاعبين على نجاحهم فى أول مواسمهم مع الأندية التى تعاقدت معهم، بعدما قدموا الإضافة الكبيرة لأنديتهم وأصبحوا يشكلون قوة كبيرة لهم فى مباريات الدورى.

ودائما ما تبحث الأندية عن لاعبين من الطراز الرفيع ليضيفوا قوة لهم، خاصة بعد تكبد خزائنهم أموالا كبيرة من أجل جلبهم، ولكن الفرحة الكبرى عندما يبرهن هؤلاء اللاعبون أحقية الأموال التى دفعت فى جلبهم.

وهناك 6 لاعبين برهنوا على نجاحهم وأصبحوا صفقات وزنها ذهب نستعرضها فى التقرير التالى..

فيستون ماييلى



تعاقد فريق بيراميدز مع الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم فى هذا الموسم، وهو الأمر الذى نجح فيه الكونغولى، حيث يعتلى صدارة ترتيب هدافى بطولة الدورى بعدما لعب 27 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه فى عدد دقائق 1931 دقيقة وهو ما يؤكد على أنه صفقة ناجحة بكل المقاييس بعد أن ساهم فى 18 هدفا حتى الآن.

ياو أنور

بدأ التوجولى ياو أنور الموسم مع الإسماعيلى، والذى أعاده إلى مركزه الأصلى ثم انتقل فى يناير الماضى إلى البنك الأهلى فى صفقة قدرت بقيمة 25 مليون جنيه، ليثبت التوجولى أنه صفقة قوية، حيث سجل هذا الموسم 11 هدفا وصنع 7 أهداف فى 26 مياراة بعدد دقائق 2206، ليساهم فى 18 هدفا حتى الآن ويبعد فريقه البنك الأهلى عن مراكز الهبوط.

صديق أوجولا

تعاقد فريق سيراميكا مع النيجيرى صديق أوجولا جناح فريق سموحة بقيمة 23 مليون جنيه، ليثبت النيجيرى أنه من أهم الصفقات فى هذا الموسم، بعد سجل 11 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه فى 27 مباراة حتى الآن ليكون من أبرز نجوم الدورى بعدما ساهم فى 17 هدفا حتى الآن ويؤكد أنه من أنجح الصفقات.

وسام أبو علي

وجد النادى الأهلى ضالته أخيرا بعدما تعاقد فى يناير الماضى مع الفلسطينى وسام أبو على قادما من الدورى السويدى، ليثبت أنه مهاجم قوى ولا يحتاج لوقت للتأقلم، بعدما وصلت إسهاماته التهديفية إلى 14 هدفا فى 13 مباراة فقط بعدد دقائق 862 دقيقة، حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 أهداف لزملائه، ليؤكد أحقيته بارتداء قميص بطل أفريقيا.

أحمد القندوسى

يواصل الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الأهلى المعار هذا الموسم لسيراميكا، تألقه ويثبت أنه صفقة ناجحة بكل المقاييس، حيث نجح فى المساهمة فى 13 هدفا حتى الآن، حيث سجل 7 أهداف وصنع 6 أهداف فى 25 مباراة خاضها حتى الآن بعدد دقائق 2133، ويقترب كثيرا من العودة للأهلى أو الاحتراف الخارجى بعد وصول أكثر من عرض بعد المستويات المميزة التى يقدمها.

إمام عاشور

آخر اللاعبين هو إمام عاشور لاعب النادى الأهلى الذى كلف خزينة القلعة الحمراء 3 ملايين دولار للتعاقد معه من ميتلاند الدنماركى، ولكن اللاعب قدم أوراق الاعتماد وأصبح أحد أهم نجوم الدورى هذا الموسم، بعدما خاض 20 مباراة مع الأهلى سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه فى 1481 دقيقة، كما ساهم فى تتويج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلى، ليؤكد أنه يستحق هذه الأموال.