شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مباراة جمعت الأهلى مع بيراميدز قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر أهم مبارياته هذا الموسم حينما يلاقى بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

20 مباراة سابقة بين الأهلى وبيراميدز بكل البطولات، بواقع 15 مباراة فى الدوري و4 بكأس مصر، ومباراة واحدة بكأس السوبر المصري، حقق المارد الأحمر الفوز فى 10 لقاءات، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 6 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 26 هدفاً وسجل بيراميدز 17 هدفا، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت آخر مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري.

ويعد لقاء الليلة هو السادس عشر بين الفريقين فى تاريخ مسابقة الدوري المصري، وسبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى يوم 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 12 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-2، أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين وهدف لمحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان فى أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.



أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.