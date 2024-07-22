شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم كندا 2-0 وتتأهل إلى نهائى بطولة العالم لناشئات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل المنتخب الوطني لناشئات الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة العالم للناشئات الاسكواش للفرق، والتي تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الكندي بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي، ولم يتم لعب المباراة الثالثة بعدما نجحت لاعبات الفراعنة في حسم نتيجة أول شوطين.

وفازت أمينة عرفي في الشوط الأول من المباراة على الكندية أوشن ما بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-0, 11-2.

ثم فازت جنا جلال في الشوط الثاني بنتيجة 3-0 أيضاً على ماريا مين وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 11-8.

وقرر الاتحاد المصرى للاسكواش تعيين الدكتور خالد الشناوى طبيباً لبعثة الفراعنة المشاركة فى بطولة العالم للناشئين.

وشارك في البطولة 46 منتخباً يتصدرها مصر، ويضم كل منتخب أربعة لاعبين تقل أعمارهم عن 19 عامًا.

وتتضمن بطولة هذا العام إقامة منافسات الرجال والسيدات في وقت واحد لأول مرة في تاريخ البطولة.

وفي منافسات السيدات شارك 19 فريقا، وهو ثاني أكبر عدد بعد بطولة 2005 التي شهدت تنافس 20 فريقا، هذا العام.