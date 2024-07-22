التشكيل المتوقع وموعد المباراة والقناة الناقلة.. الأهلي وبيراميدز في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - يشهد اليوم الإثنين 22 يوليو، مواجهة نارية بين الأهلي وبيراميدز في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الثنائي المباراة ولا يوجد أمامهما سوى الفوز للتقدم في صراع حصد لقب الدوري الممتاز 2023/24.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

تبدأ مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، على استاد الدفاع الجوي.

وتمتلك شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" حقوق بث الدوري المصري، وتنقل قناة ontime sports 1 المباراة على الهواء مباشرة.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - خالد عبد الفتاح - محمد هاني - رامي ربيعه - عمر كمال - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - مروان عطية - أكرم توفيق - بيرسي تاو - وسام أبوعلي - محمود كهربا.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - مروان عطية.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبو علي – حسين الشحات.

التشكيل المتوقع لبيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد سامي.

الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين- وليد الكرتي.

الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون مايلي - فخري لاكاي.

هدافي الأهلي

1.وسام أبو علي - 10 أهداف

2.إمام عاشور - 7 أهداف

3.بيرسي تاو - 6 أهداف

4.محمود كهربا - 5 أهداف

5.حسين الشحات - أهداف

بيراميدز

1.فيستون ماييلي - 14 هدفا

2.مصطفى فتحي - 6 أهداف

3.إبراهيم عادل - 6 أهداف

4.فاجري لاكاي - 6 أهداف

5.رمضان صبحي - 4 أهداف

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة من 28 مباراة، بينما جاء الأهلي في وصافة الترتيب برصيد 63 من 25 لقاء.