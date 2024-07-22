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الامارات | لاعب ريال مدريد السابق بديلاً لمحمد صلاح في ليفربول

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب السابق بديلاً لمحمد صلاح في والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن النجم المصري محمد صلاح سيكون محاصر الموسم الحالي وهو الأخير له مع ليفربول إلا إذا كان النادي يريد بقاء اللاعب لفترة أطول، ولكن بشكل عام فإن إدارة النادي تتحرك حاليا لحسم صفقة جديدة من المتوقع أن تكون لخلافة النجم المصري في الرديز.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد اللاعبين السابقين في صفوف ريال مدريد، اقترب من الانتقال إلى ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث أكدت أن اللاعب الياباني تاكيفوسا كوبو نجم ريال سوسيداد، أصبح قريب من الريدز هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة أن صفقة كوبو في المراحل النهائية، بعد ذهاب ممثلي اللاعب الياباني إلى إنجلترا، وقالت: "من المقرر أن يدفع ليفربول حوالي 55 مليون جنيه إسترليني لحسم صفقة كوبو، والتي قد تكون لخلافة النجم المصري محمد صلاح".

ويلعب كوبو في مركز الوسط المهاجم مع فريق ريال سوسيداد في لكرة القدم، كما يلعب مع منتخب اليابان لكرة القدم، وسبق وأن لعب مع نادي فياريال ونادي خيتافي وريال مايوركا وريال مدريد

ويعتبر هذا هو الموسم الأخير لمحمد صلاح، في عقده مع ليفربول، إلى جانب فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، لكن الريدز استبعد بيع النجم المصري هذا الصيف، حتى لو لم يوقع عقدا جديدا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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