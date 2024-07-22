تشيلسي يتعاقد مع صفقة جديدة.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تشيلسي الإنجليزي خلال اللحظات القليلة الماضية، عن تعاقده مع صفقة جديدة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد الدولي الأمريكي مع اللاعب كاليب وايلي، ظهير أيسر أتالانتا يونايتد، بعدما وقع على عقد لمدة 6 سنوات، بالإضافة إلى خيار التمديد لعام اَخر.

وكان وايلي البالغ من العمر 19 عامًا، قد انتقل للفريق الأول لأتلانتا خلال موسم 2022، حيث شارك في 25 لقاء خلال الموسم له، بينما خاض لعب 36 مباراة خلال موسمه الثاني 2023.

وكان وايلي قد ظهر لأول مرة مع منتخب أمريكا خلال أكتوبر من العام الماضي 2023، حيث تعادل 1/1 مع المنتخب المكسيكي.