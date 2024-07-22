وزارة الرياضة تغلق 47 حمام سباحة بكافة المحافظات لعدم توافر الاشتراطات الصحية والفنية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أنه بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات، ضمن إنطلاق حملة التفتيش على حمامات السباحة العامة والخاصة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والفنية.

تقرر غلق فوري لعدد 47 حمام سباحة عام وخاص ، ووقف جميع المسئولين والعاملين عن تشغيل تلك الحمامات وخاصة موضوع اشتراطات نسب الكلور ومضادات السميات وتوافر المنفذين وغيرها من الاشتراطات.

كما تقرر اليوم إلغاء تراخيص عدد من الشركات الخاصة التي تعمل داخل مراكز الشباب والأندية بنظام حق الانتفاع الغير المستوفاة لاشتراطات الأمن والسلامة، ووقف المسؤولين عن تشغيل حمامات السباحة التى ثبت عدم التزامها لاشتراطات الأمن والسلامة وتكليف مديري مديريات الشباب والرياضة برفع تقرير يومي للوزارة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شدد مجدداً على المضي قدماً في إتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتعامل مع أية منشأة عامة أو خاصة يثبت عدم التزامها بتطبيق جميع اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة فى حمامات السباحة والغلق الفورى لحمامات السباحة غير الملتزمة.

وتهيب الوزارة بضرورة التزام جميع الهيئات سواء العامة أو الخاصة بتطبيق أكواد الأمن والسلامة وتطبيق القوانين بكل حزم على غير الملتزمين بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتنمية المحلية.