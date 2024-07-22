رسميًا.. أستون فيلا يتعاقد مع أونانا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أستون فيلا الإنجليزي عن تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط البلجيكي أمادو أونانا، قادمًا من إيفرتون، خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2024.

وكان أونانا أحد اللاعبين الذين استهدفهم برشلونة الإسباني من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأًصدر النادي الإنجليزي بيانًا جاء فيه: "يسر أستون فيلا أن يعلن عن توقيع أمادو أونانا من إيفرتون".

بينما لم يقوم أستون فيلا بالكشف عن تفاصيل الصفقة والقيمة المالية الخاصة بها، لكن أكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن انتقال أونانا كلق خزينة الفيولا 50 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الإضافات وشرط إعادة البيع لأي نادي مستقبلًا.

ومن المقرر أن يشارك أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري في بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه خلال الموسم المقبل.