مدرب بايرن ميونخ يعلق على صفقات البفاري الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح فيسنت كومباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، رأيه في صفقات النادي الفاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث كومباني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، حيث قال: "بالتأكيد، عملي ليس الشراء أو البيع، بل أن يكون مع الفريق".

وأشار إلى أنه يرغب في خلق فريق استثنائي لبايرن ميونخ خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب في دمج اللاعبين الجدد مع القدامى.

وأضاف: "بالطبع ذهبت إلى متحف النادي، ورأيت إنجازات هذا العملاق، فرانز بيكنباور، هونيس، رومينيجه".

وأكمل: "بالتأكيد، كلها أسماء كبيرة لهذا النادي، وكان لديهم جميعا قاسما مشتركا، هو أنهم لم يكتفوا، كانوا يريدون دائما المزيد، هذا في دمي، أحاول دائما أن أكون في أقصى طاقتي".