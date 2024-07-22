كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الأهلي بالمركز الثاني ولديه 63 نقطة.

تشكيل الأهلي أمام بيراميدز..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

اللقاء هو السادس عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وسبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى يوم 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 12 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-2، أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين وهدف لمحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.