الأهلي يصل استاد الدفاع الجوي استعدادًا لمباراة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وصلت منذ قليل إلى استاد الدفاع الجوي؛ استعدادا لخوض مباراة بيراميدز التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وكان كولر قد عقد محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة؛ لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في التاسعة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي مع فريق بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز.

اللقاء هو السادس عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وسبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى يوم 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 12 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-2، أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين وهدف لمحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.