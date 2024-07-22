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تشكيل سموحة أمام مودرن سبورت في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، التشكيل الرسمي لمواجهة مودرن سبورت، ضمن منافسات الممتاز.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق سموحة على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الاسبوع ال٣١ من دوري نايل.

تشكيل سموحة أمام مودرن سبورت

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: عبد الرحمن عامر - محمد متولي كناريا - محمد ليادي أبو بكر - حمدي علاء.

الوسط: حسام حسن - مصطفى البدري - محمد مصطفى ميدو.

الهجوم: عمرو قلاوة - دكوا دودو - عبد الله بستنجي.

يحتل مودرن سبورت المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يأتي  سموحة المركز السادس برصيد 45 نقطة حصدهم من 29 مباراة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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