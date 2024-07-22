وفد رسمي من وزارة الرياضة يزور فريق كاظمة الكويتي خلال معسكرهم بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدًا رسميًا برئاسة وكيل الوزارة بالإسكندرية ؛ لاستقبال وزيارة بعثة فريق كاظمة الكويتي، استعداداً لمعسكرهم بالإسكندرية ولقاء فريق سموحة وديًا.



نقلت وكيلة الوزارة بالإسكندرية تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتمنياته بإقامة سعيدة فى الإسكندرية، وأن الوزارة علي أتم الاستعداد لتذليل كافة المعوقات أو المشاكل خلال فترة تواجدهم بمصر.

وأعرب الوزير عن خالص تقديره واحترامه لبعثة نادي كاظمة الكويتي وكافة البعثات الرياضية من مختلف الدول العربية والإفريقية والدولية.

من جانبه، عبر الكابتن فيصل المحطب المدير الفنى للفريق وكافة أفراد البعثة عن شكرهم وتقديرهم العميق للدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة للدكتور أشرف صبحي، علي الإهتمام بالموضوع، واعطاء توجيهاته لتذليل كافة العقبات.



ويلتقي فريق كاظمة الكويتي في مباراة ودية فريق نادى سموحة على ملاعب نادى سموحة الرياضى وذلك يوم الجمعة القادم.