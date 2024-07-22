كومباني يتغزل في جوارديولا: "المدرب الأكثر تميزًا في العالم"

ياسر رشاد - القاهرة - علق البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، على النتائج التي حققها المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي خلال السنوات الماضية.

وتحدث كومباني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، حيث أجاب عن المقارنة بينه وبين جوارديولا، فقال: "كل مدرب يجب أن يعيش مسيرته الخاصة".

وتابع مدرب البفاري تصريحاته: "جوارديولا يعد المدرب الأكثر تميزا في العالم، فأنا احترمه كثيرًا، لكنني أفكر فقط في أفكاري الكروية".

وأردف كومباني: "لدي إيمان بشخصيتي وبكوني شجاعًا، بيليجريني ومدربون آخرون ساعدوني كثيرا أيضا، فلابد على المرء أن يشعر ويعيش مسيرته كمدرب".

بينما علق على أسلوبه الكروي، فقال: "بالطبع، لم يعد الحديث يدور كثيرًا حول الأنظمة، لأن الدوري الألماني جيد جدا، ويمكن للمرء رؤية أن اللاعبين يمكنهم اللعب بعدة أنظمة".