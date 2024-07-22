تشكيل مودرن سبورت أمام سموحة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سموحة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق سموحة على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الاسبوع ال٣١ من دوري نايل.

تشكيل مودرن سبورت أمام سموحة

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، خالد رضا، جوزيف جوناثان

الوسط: غنام محمد ، عمرو السيسي، محمد صادق، عبد الكبير الوادي ، أحمد عاطف

الهجوم: علي ياسر

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق ، طارق طه ، عمر وائل ، أحمد كباكا، محمد زعلوك، علي زعزع ، محمد محمود ، عبد الرحمن رشدان ، باسم علي