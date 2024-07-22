التعادل يحسم نتيجة مباراة الإسماعيلي والجونة

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل نتيجة مباراة الاسماعيلي والجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف التقدم للاسماعيلي من ركلة جزاء عن طريق محمد دسوقي في الدقيقة 29، قبل يدرك الجونة التعادل في الدقيقة 84 من عمر المباراة عن طريق أشرف مجدي.

وشهدت المباراة حالتي طرد من بواقع واحدة لكل فريق وهما عبدالجواد محمد من الجونة وعبدالكريم شحاته من الاسماعيلي.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث لعب الدراويش 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 11 مباريات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 13 مباراة.

يحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حيث لعب الفريق الساحلي 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 12 لقاءات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 12 مباراة.

تشكيل الإسماعيلي..

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى – محمد دسوقي – محمد نصر.

خط الوسط: هشام محمد – عمر الساعي – محمد عبدالسميع – إيريك تراوري.

خط الهجوم: مروان حمدي – خالد النبريصي – عبدالرحمن مجدي.

تشكيل الجونة..

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: عبدالله عبادي – أحمد شوشا – أليو جاتا – أحمد محمود.

خط الوسط: عبدالجواد ثعلب – سيف شيكا – عبدالفتاح شتا– رضا صلاح – أيمن موكا.

خط الهجوم: أرناود.