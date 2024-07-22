الجونة يخطف تعادلا قاتلا من الإسماعيلي في الدوري المصري

تعادل فريقا الجونة والإسماعيلي في مباراة الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز، بهدف لكل منهما على ملعب استاد الإسماعيلية.

بدأ الإسماعيلي المباراة بقوة وتقدم بهدف في الدقيقة 29 عن طريق محمد دسوقي من ركلة جزاء بعد حصول عبدالرحمن مجدي على ركلة الجزاء داخل المنطقة.

وأهدر الدراويش المزيد من الفرص بسبب تألق حارس الجونة صبحي سليمان.

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في الشوط الثاني، هاجم الجونة بقوة وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 49 عن طريق أيمن موكا، لكن الحكم ألغاها بداعي التسلل.

واستمر تقدم الإسماعيلي بهدف وحيد حتى الدقيقة 68 عندما أحرز عبدالرحمن مجدي الهدف الثاني للإسماعيلي، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع للفار بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 85، أدرك أشرف مجدي التعادل للجونة بعد حالة ارتباك في دفاع الإسماعيلي، ليصبح التعادل 1-1 في الوقت القاتل. وشهدت الدقائق الأخيرة طرد لاعبين من الفريقين، عبادي من الجونة وجهاد من الإسماعيلي.

وبهذا التعادل، بقيت أوضاع الفريقين في جدول الترتيب كما هي، إذ وصل الجونة إلى 33 نقطة في المركز 13، بينما وصل الإسماعيلي إلى 32 نقطة في المركز 14.