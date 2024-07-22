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وسام أبو علي يقود هجوم الاهلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز

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الأهلي

الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تشكيل فريقه لمواجهة نادي بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه الاهلي نظيره بيراميدز اليوم الإثنين على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ31 من الممتاز.

وتنطلق المباراة بين الاهلي ضد بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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وتذاع مباراة الاهلي ضد بيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت بتعليق مؤمن حسن، والمعلق محمود أبوالركب.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 دقيقة، بينما يتواجد الاهلي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

تشكيل الاهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – طاهر محمد طاهر

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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