رسميًا.. تشيلسي يتعاقد مع صفقة جديدة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا، اليوم الاثنين، تعاقده مع الأمريكي كاليب وايلي، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لموسم 2024-2025.

وانضم الدولي الأمريكي، كاليب وايلي، ظهير أيسر أتلانتا يونايتد، لصفوف البلوز، موقعًا على عقد مدته 6 سنوات، مع خيار التمديد لعام آخر.

انضم الظهير الأيسر إلى البلوز قادما من فريق أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ووقع على عقد مدته ست سنوات، مع خيار النادي لعام آخر، في ستامفورد بريدج.

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انضم وايلي إلى أكاديمية أتلانتا في سن الحادية عشرة. وتقدم في صفوف الشباب بالنادي وقضى موسمي 2020 و2021 ممثلاً لفريق أتلانتا يونايتد 2 في بطولة USL.

انضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى الفريق الأول لأتلانتا قبل موسم 2022 واستمتع بأول ظهور لا يُنسى حيث سجل في فوز 3-1 على سبورتنج كانساس سيتي. وشارك في 25 مناسبة أخرى خلال موسمه الأول.