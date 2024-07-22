مهاجم الزمالك السابق يعلن الاعتزال

أعلن خالد قمر لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر اعتزاله كرة القدم رسميًا بعد مسيرة طويلة امتدت لنحو 20 عامًا.

عبر حسابه على “فيسبوك”، قال قمر إنه لا يجد الكلمات التي تصف شعوره الآن بابتعاده عن أرض الملعب كلاعب، لكنه سيسعى بكل طاقته لأن يكون جزءًا من عالم كرة القدم.

وأكد أن ارتباط اسمه بنادي الزمالك ظل الأفضل في مسيرته، وأن ارتداء قميص المنتخب المصري كان شرفًا كبيرًا لأي لاعب.

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وتحدث عن أفضل لحظات مسيرته مع نادي الاتحاد السكندري، حيث كان تسجيل الأهداف بقميص الفريق مصدر سعادة دائمة له.

وشكر قمر كل من دعموه من لاعبين ومدربين خلال مساره الكروي، وجماهير الزمالك والاتحاد السكندري على مساندتهم المستمرة له.

وأوضح أن مسيرته كلاعب قد انتهت، لكن شغفه لكرة القدم لن ينتهي، مشيرًا إلى أنه مثّل 8 أندية في الدوري الممتاز، وسجل 77 هدفًا خلال مسيرته.