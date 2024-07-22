رمضان صبحي على الدكة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الاهلي في الدوري المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تشكيلة الفريق الأساسية لمواجهة نظيره الاهلي في إطار لقاءات الدوري المصري الممتاز.

ويحل الاهلي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة 31 من بطولة الدوري.

ويدخل الاهلي المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة من 25 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز برصيد 68 نقطة من 28 لقاء.

اقرأ ايضًا..الغندور يتوقع نتيجة مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري

وتذاع مباراة الاهلي ضد بيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت بتعليق مؤمن حسن، والمعلق محمود أبوالركب.

تشكيل بيراميدز ضد الاهلي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق – محمود مرعي – محمد الشيبي – أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي – مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي – فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي – أسامة جلال – كريم حافظ – محمود دونجا – رمضان صبحي – محمد رضا بوبو – محمود زلاكة – دودو الجباس – مروان حمدي