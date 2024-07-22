ريال مدريد يقترب من تحصين نجمه حتى 2025

أفادت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد، يسعى لتجديد عقد الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، وتحصينه من أندية السعودية.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي فيرلاند ميندي الحالي مع ريال مدريد في صيف عام 2025.

وقدم الظهير الأيسر الفرنسي، أداءً رائعًا في الموسم الماضي، مما عزز من مكانته في الفريق، حيث فاز مع ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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ويعتبر المدرب كارلو أنشيلوتي ميندي أفضل ظهير أيسر في العالم، حيث هناك رغبة من قبل الإدارة والمدرب على حدٍ سواء في الحفاظ على استقرار الفريق، وميندي عنصر أساسي في ذلك.

من المتوقع أن يحصل ميندي على راتب أعلى يعكس أهميته للفريق، وقد تشمل مدة العقد الجديد فترة طويلة لضمان استقرار ميندي على المدى الطويل.

وتشير بعض التقارير إلى أن المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي منفتح على فكرة البقاء في ريال مدريد.