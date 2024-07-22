الأهلي ضد بيراميدز.. هدف واحد يفصل وسام أبو علي لتحقيق رقم قياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الإثنين 22 يوليو 2024، مواجهة نارية بين بيراميدز والأهلي بالجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويفصل المهاجم الفلسطيني هدفا واحدا لتحقيق رقما قياسيا في تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز.

ويمتلك وسام أبو علي هدفين في تاريخ مواجهات الفريقين، وفي حال سجل هدف سعادل الهداف التاريخي، إيريك تراوري و عبد الله السعيد وعمر السولية.

الهدافون التاريخيون لمواجهة الأهلي وبيراميدز

1. إيريك تراوري (بيراميدز) - 3 أهداف

2. عبد الله السعيد (الأهلي وبيراميدز) - 3 أهداف

3. عمرو السولية (الأهلي) - 3 أهداف

4. وسام أبو علي (الأهلي) - هدفين

5. مؤمن زكريا (الأهلي) - هدفين

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