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وصول فريق النادي الأهلي إلى ستاد الدفاع الجوي استعداداً لمواجهة بيراميدز (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد "الدفاع الجوي"، استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، في بطولة الممتاز.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 63 نقطة من 25 مباراة بالمسابقة، فيما يحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة جمعهم من 28 مباراة.

ويذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب بيراميدز، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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