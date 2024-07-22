9 تغييرات في تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على بيراميدز في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز.

وشهد التشكيل 9 تغييرات عن مباراة الألومنيوم بكأس مصر الماضية، محمد الشناوي بدلا من مصطفى شوبير، خالد عبد الفتاح بدلا من محمد هاني، وعبد المنعم بدلا من ياسر إبراهيم، وكريم فؤاد بدلا من عمر كمال، إمام عاشور بدلا من أليو ديانج، وأكرم توفيق بدلا من كريم نيدفيد، وطاهر بدلا من بيرسي تاو، ووسام بدلا من كهرباء، والشحات بدلا من رضا سليم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - مروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

ويحتل النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة بعد خوضه 25 مباراة.

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