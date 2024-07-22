رمضان بديلاً وماييلي يقود الهجوم.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، عن تشكيل فريق الرسمي لملاقاة نظيره الأهلي اليوم، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة نادي بيراميدز عودة رمضان صبحي لاعب الفريق للقائمة بعد غياب لمدة شهرين عن المباريات، بعد تعرضه للإيقاف، بسبب اتهامه بتناول المنشطات، قبل أن تعلن المنظمة المصرية رفع الإيقاف عن اللاعب بعد ثبوت سلبية العينة الثانية، التي تم سحبها من رمضان صبحي.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

"شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي".

ويدخل نادي بيراميدز اللقاء، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة جمعهم من 28 مباراة، فيما يأتي النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 63 نقطة من 25 مباراة بالمسابقة.

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