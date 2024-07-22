كولر يتفقد أرضية ستاد الدفاع الجوي قبل مباراة بيراميدز (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تفقد أرضية ملعب ستاد "الدفاع الجوي"، الذي يستضيف لقاء المارد الأحمر أمام بيراميدز اليوم، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة من 25 مباراة بالمسابقة، فيما يحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة جمعهم من 28 مباراة.

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