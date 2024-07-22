شكرا لقرائتكم خبر عن 5 / 0 أكبر نتيجة فى تاريخ لقاءات الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة بيراميدز على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

يذكر أن أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفرقين، كانت في موسم 2014-2015 وانتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

مباراة اليوم هي اللقاء السادس عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وسبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده إلى الدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى يوم 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 12 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-2، أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين وهدف لمحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.