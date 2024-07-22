شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي ينتظر العودة للمشاركة فى الدوري بعد غياب 64 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

يترقب رمضان صبحي، صانع ألعاب فريق بيراميدز، العودة للمشاركة مع فريقه في مواجهة الليلة أمام الأهلي بالدوري، متعطشاً للظهور من الجديد بعد فترة غياب امتدت لنحو 64 يوماً، بسبب أزمة المنشطات التي أدت لإيقاف اللاعب لأكثر من شهرين.

ويدخل فريق بيراميدز تحدياً صعباً، عندما يستضيف النادي الأهلي فى التاسعة مساء اليوم في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، والتي من المقرر أن تحدد بنسبة كبيرة بطل النسخة الجارية.

ويستعيد بيراميدز خدمات رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، والذي يعود للظهور مع فريقه بعد رفع عقوبة الإيقاف بسبب أزمة المنشطات الأخيرة.

وكان آخر ظهور لرمضان صبحي مع بيراميدز في مسابقة الدوري في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت 19 مايو الماضي، وشهدت فوز الفريق السماوي على الدراويش بثنائية نظيفة، وسجل رمضان صبحي هدفاً ضمن ثنائية بيراميدز فى شباك الإسماعيلي.

وفرض الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، حالة من السرية على قائمة فريقه تستعد لمواجهة الأهلي، نظرا لمدى أهمية اللقاء فى تحديد الأقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم.

وإجمالاً شارك رمضان صبحي مع بيراميدز في 22 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع ثلاثة أخرى لزملائه بالفريق، وذلك قبل أن تعطله عقوبة الإيقاف.