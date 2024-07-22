شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يقود هجوم الأهلى أمام بيراميدز.. وعبد الفتاح أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام بيراميدز في التاسعة مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي

مباراة اليوم هو اللقاء السادس عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وسبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده إلى الدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى يوم 24 أكتوبر 2014، قد انتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 12 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-2، أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين وهدف لمحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.