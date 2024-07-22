شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة ورضا سليم وكهربا وتاو على دكة الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الأهلي مع بيراميدز في التاسعة مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي، كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

وتضم "دكة" الأهلي خلال مباراة بيراميدز الليلة، كلاً من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم، عمر كمال، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، رضا سليم، ديانج، محمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

مباراة اليوم هو اللقاء السادس عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وسبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده إلى الدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى يوم 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 12 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-2، أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين وهدف لمحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.