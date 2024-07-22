شكرا لقرائتكم خبر عن 11 انتصارا و20 هزيمة.. حصاد منتخب مصر فى الأولمبياد قبل نسخة باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الأولمبي المصري مباريات بطولة كرة القدم ضمن إطار منافسات دورة الألعاب الأولمبية ، والتي أسفرت قرعتها عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري ضمن فرق المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخب إسبانيا، ومنتخب أوزباكستان، ومنتخب جمهورية الدومينيكان.

وشارك المنتخب المصري الأولمبي في 12 نسخة، خاض خلالها 36 مباراة، حقق 11 انتصارا وتعادل 5 مرات، بينما تلقى 20 هزيمة، سجل لاعبو الفراعنة 67 هدفًا وتلقت شباكهم 89.

ويترأس بعثة المنتخب الأولمبى في باريس اللواء حلمى مشهور عضو اتحاد الكرة، ويرافق البعثة محمد بركات عضو المجلس المشرف على المنتخب.

وتضم بعثة المنتخب كلا من حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا فى حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربى وأحمد سيد عبد النبى ومحمد حمدى فى الدفاع، ومحمد الننى ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.