شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات الحارس محمد بسام أمام الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الحارس محمد بسام فى المباراة المقبلة أمام الأهلى، فى المباراة المقرر لها الإثنين المقبل، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر من دورى nile.

وغاب محمد بسام عن سيراميكا فى المباراة الماضية أمام بلدية المحلة الذى فاز بها الفريق برباعية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ31 الدوري العام.

ويبدأ فريق سيراميكا اليوم الاستعداد لمواجهة الأهلى بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد الفوز الكبير على بلدية المحلة برباعية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ31 الدوري العام.

سجل أهداف سيراميكا أحمد القندوسى وصديق أوجولا "هدفين" ونور علاء الدين فى الدقائق 4 و17 و42 و78 على الترتيب.

ويسعى أيمن الرمادى لمواصلة سكة الانتصارات للتقدم أكثر واقتحام المربع الذهبى وإنهاء الموسم بشكل قوى واحتلال مركز متقدم فى الجدول.

يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 44 نقطة، جمعها من 30 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10مواجهات، سجل لاعبو سيراميكا 47 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.