شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى سليمان يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة الإسماعيلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد صبحى سليمان حارس مرمى نادى الجونة، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الإسماعيلى، التى أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دورى nile.

ونجح صبحى سليمان فى التصدى لأكثر من هجمة للإسماعيلى وحافظ على نتيجة تقدم الدراويش بهدف فقط، حتى استطاع الجونة إدراك التعادل والحصول على نقطة.

انتهت مباراة الإسماعيلى والجونة التى أقيمت اليوم الإثنين باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من دوري nile، بالتعادل 1-1.

سجل هدف الإسماعيلى لاعبه محمد دسوقى فى الدقيقة 30 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم عبد العزيز السيد ضد مدافع الجونة، قبل أن يدرك الجونة التعادل فى الدقيقة 84 عن طريقه لاعبه أشرف مجدى.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلى رصيده إلى النقطة 32 نقطة، بينما وصل الجونة للنقطة 33.