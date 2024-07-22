شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى والجونة يكتفيان بالتعادل 1 - 1 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الإسماعيلى والجونة التى أقيمت اليوم الإثنين باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من دوري nile، بالتعادل 1-1.

سجل هدف الإسماعيلى لاعبه محمد دسوقى فى الدقيقة 30 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم عبد العزيز السيد ضد مدافع الجونة، قبل أن يدرك الجونة التعادل فى الدقيقة 84 عن طريقه لاعبه أشرف مجدى.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلى رصيده إلى النقطة 32 نقطة، بينما وصل الجونة للنقطة 33.

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقي، محمد نصر.

خط الوسط: إيريك تراوري، عمر الساعي، هشام محمد، محمد عبدالسميع.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، مروان حمدي، خالد النبريصي

في المقابل يبدأ الجونة اللقاء بالتشكيل الآتي:



حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أحمد محمود، عبد الجواد تعلب، أحمد شوشة، أليو جاتا

خط الوسط: رضا صلاح، عبد الفتاح شتا، سيف شيكا

خط الهجوم: أيمن موكا، أرناود، عبد الله عبادي