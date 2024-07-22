شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف وياسر يقودان هجوم مودرن سبورت أمام سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سموحة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، خالد رضا، جوزيف جوناثان

وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي، محمد صادق، عبد الكبير الوادي.

هجوم: علي ياسر، أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، طارق طه، عمر وائل، أحمد كباكا، محمد زعلوك، علي زعزع ، محمد محمود ، عبد الرحمن رشدان ، باسم علي

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق سموحة على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من دوري نايل.