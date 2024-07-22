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عاطف وياسر يقودان هجوم مودرن سبورت أمام سموحة فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتب عمر مراد - أسماء عمر

الإثنين، 22 يوليو 2024 08:22 م

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سموحة بمسابقة الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، خالد رضا، جوزيف جوناثان

وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي، محمد صادق، عبد الكبير الوادي.

هجوم: علي ياسر، أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، طارق طه، عمر وائل، أحمد كباكا، محمد زعلوك، علي زعزع ، محمد محمود ، عبد الرحمن رشدان ، باسم علي

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق سموحة على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من دوري نايل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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