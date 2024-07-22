شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف وياسر يقودان هجوم مودرن سبورت أمام سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عمر مراد - أسماء عمرالإثنين، 22 يوليو 2024 08:22 م
أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سموحة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، خالد رضا، جوزيف جوناثان
وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي، محمد صادق، عبد الكبير الوادي.
هجوم: علي ياسر، أحمد عاطف.
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، طارق طه، عمر وائل، أحمد كباكا، محمد زعلوك، علي زعزع ، محمد محمود ، عبد الرحمن رشدان ، باسم علي
ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق سموحة على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من دوري نايل.
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