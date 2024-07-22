شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من وزارة الشباب والرياضة يزور فريق كاظمة الكويتى خلال معسكرهم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدًا رسميًا برئاسة وكيل الوزارة بالإسكندرية؛ لاستقبال وزيارة بعثة فريق كاظمة الكويتي، استعداداً لمعسكرهم بالإسكندرية ولقاء فريق سموحة وديًا.

نقلت وكيلة الوزارة بالإسكندرية تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتمنياته بإقامة سعيدة فى الإسكندرية، وأن الوزارة على أتم الاستعداد لتذليل كافة المعوقات أو المشاكل خلال فترة تواجدهم بمصر.

وأعرب الوزير عن خالص تقديره واحترامه لبعثة نادي كاظمة الكويتي وكافة البعثات الرياضية من مختلف الدول العربية والأفريقية والدولية.

من جانبه، عبر الكابتن فيصل المحطب المدير الفنى للفريق وكافة أفراد البعثة عن شكرهم وتقديرهم العميق للدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة للدكتور أشرف صبحي، على الاهتمام بالموضوع، وإعطاء توجيهاته لتذليل كافة العقبات.

ويلتقي فريق كاظمة الكويتي في مباراة ودية فريق نادى سموحة على ملاعب نادى سموحة الرياضى، وذلك يوم الجمعة القادم.