شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية هداف الأهلى فى مواجهاته مع بيراميدز قبل قمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يتصدر عمرو السولية لاعب الأهلي قائمة هدافي الفريق الأحمر في لقاءاته أمام بيراميدز قبل مباراة الليلة في الجولة الـ31 من عمر الدوري.

وضمت قائمة هدافي الأهلي في شباك بيراميدز كلا من: عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.

ويغيب عمرو السولية عن مباراة اليوم بسبب الإصابة بعد شكواه من شد في عضلة السمانة وحاجته بعض الوقت قبل العودة للمشاركة في المباريات.

مباراة اليوم هو اللقاء السادس عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وسبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز عندما كان اسمه الأسيوطي، وذلك بعد صعوده إلى الدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى يوم 24 أكتوبر 2014، وقد انتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 12 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-2، أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين وهدف لمحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

