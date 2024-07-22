شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستكشف بيراميدز أمام الأهلى قبل مباراة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

يستكشف البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فريق بيراميدز من خلال مباراة الأخيرأمام الأهلى التى تقام الليلة فى الجولة 31 بالدوري، قبل المواجهة التي تجمع الزمالك وبيراميدز الجمعة المقبل ضمن مؤجلات الجولة 18 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وكان جوميز، المدير الفني للزمالك، قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية و الثلاثين بالدورى.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الجمعة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.